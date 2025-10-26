ロバーツ監督 PHOTO:Getty Images ワールドシリーズ第2戦（現地10月25日／日本時間26日）、ロサンゼルス・ドジャースがトロント・ブルージェイズを5-1で下し、対戦成績を1勝1敗のタイに戻した。 先発した山本由伸投手（27）が9回を1失点に抑える圧巻の完投勝利。ポストシーズン2試合連続の完投という離れ業に、デーブ・ロバーツ監督も「特別だった」と最大級の賛辞を贈った。