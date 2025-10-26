菊花賞 エネルジコ 喜ぶクリストフ・ルメール騎手（c）SANKEI 第86回菊花賞回顧 「戦国菊花賞」――今年の菊花賞は戦前からこう呼ばれていた。 3年ぶりに皐月賞馬もダービー馬もいない牡馬クラシック最終戦、それだけにどの馬にも勝つチャンスがある。 そうした風潮があったためか、今年の菊花賞で人気に推された馬たちは例年よりも高めのオッズに。 実際、単勝オッズ10倍以下に推された馬は5頭