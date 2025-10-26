１６日、スワイヤ・コカ・コーラが河南省鄭州市で稼働させた新工場。（ドローンから、鄭州＝新華社記者／李嘉南）【新華社鄭州10月26日】中国香港の英系財閥スワイヤグループ（太古集団）傘下でコカ・コーラのボトリング事業を手掛けるスワイヤ・コカ・コーラ（太古可口可楽）はこのほど、河南省鄭州ハイテク産業開発区で拡張工事を進めていたボトリング工場を稼働させた。敷地面積は200ムー（約13.3ヘクタール）で、9億元（1元