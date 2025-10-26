韓国で、テレビタレントや放送作家として活動する精神神経科専門医のヤン・ジェウン（４３）が、昨年５月に自身の病院で発生した患者の死亡事故について検察へ送致されたことが明らかになったと２６日、現地メディアのＮｅｗｓ１などが報じた。同メディアは、京畿（キョンギ）南部警察庁刑事機動隊がこの日、医療法違反などの容疑で病院長のヤン・ジェウンをはじめ、１２人の医療スタッフを検察へ送致したことを明かしたと伝え