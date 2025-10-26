女優の郄石あかり（22）が26日までに自身のインスタグラムを更新。ヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」のオフショットを公開した。 郄石は「思い出」「#ばけばけ @asadora_bk_nhk」とコメントし、オフショットを公開。自身が演じるトキの夫・銀二郎役の俳優・寛一郎とのショットや俳優の小日向文世ら松野家のキャストらのオフショットを公開。24日に公開された第20話では、東京にいる銀二郎の元にや