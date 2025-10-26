タレントやアーティストを1,000人以上抱える大手芸能プロダクション「スターダストプロモーション」が、第4回「スター☆オーディション」最終選考会を開催。終了後、グランプリの2人が大先輩・北川景子さんと共に初めて報道陣の取材に応じました。 【写真を見る】【 北川景子 】緊張する未来のスターに意味深アドバイス “天国と地獄の両方…いろいろあります！笑”応募者1万2,458人の中からグランプリに選ばれたのは、「男性