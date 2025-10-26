「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５、ソフトバンク−阪神」（２６日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクが初回に逆転に成功した。走塁ミスをばん回する栗原、山川の連続タイムリーだ。初回、柳田＆周東の連打で無死一、二塁の好機を作った。ここで初球、柳町は送りバントの構えからバットを引いた。ストライクだったこともあり、二塁からスタートを切りかけた柳田が二、三塁間に挟まれる形に。挟殺プレーの間に周東は二塁へ進