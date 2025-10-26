【J2第34節】(ニンスタ)愛媛 1-3(前半0-1)磐田<得点者>[愛]曽根田穣(51分)[磐]ブラウンノア賢信(44分)、オウンゴール(76分)、川崎一輝(90分+2)<警告>[磐]マテウス・ペイショット(68分)主審:上原直人└J2最下位・愛媛のJ3降格が決定…磐田を相手に意地を見せるも1-3で敗れる