[10.26 J2第34節 愛媛 1-3 磐田 ニンスタ]J2第34節が26日に開催され、8位ジュビロ磐田が敵地で20位愛媛FCに3-1で勝利した。最下位の愛媛は17位ロアッソ熊本との勝ち点差が残り4試合で「15」のままとなり、J3自動降格圏内の18位以下が確定。来季は2023シーズン以来、3年ぶりにJ3の舞台で戦うことになる。先手を取ったのは、J1昇格争いに食らいつきたい磐田だった。前半45分、FWブラウンノア賢信がFW渡邉りょうとのパス交換から