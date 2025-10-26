サッカーJ1アルビレックス新潟はホームでヴィッセル神戸と対戦し引き分けに終わりました。 10月25日、J2降格が確定したアルビ。 リーグ3連覇を狙う神戸との対戦は、2点を先制され苦しい展開となります。 しかし、意地を見せたいアルビは後半29分、MF・島村拓弥の移籍後初ゴールで差1点にすると… 後半45分にはMF・長谷川元希のスルーパスから…FW・若月大和！ 同点に追いつきます。しかし、