◇プロ野球 日本シリーズ第2戦 ソフトバンク-阪神(26日、みずほPayPayドーム)日本シリーズ第2戦は初回から両軍合わせて30分超の攻防となりました。阪神が1勝して迎えたこの日の第2戦は、ソフトバンクは上沢直之投手、阪神はデュプランティエ投手が先発。午後6時33分にプレーボールとなりました。1回表、阪神は1アウトから中野拓夢選手、森下翔太選手、佐藤輝明選手が3連打で1点を先制。上沢投手はこの回、打者6人に25球を要しまし