東京ドームホテルは、ジャパニーズウイスキー『響17年』のボトルを、11月1日より特別価格「5万円」で提供する。ホテル内のバー「2000」で、数量限定・ボトルキープ制となる。【写真】行ってみたい…東京ドームホテルのバー「2000」同ホテルは、今年6月1日に開業25周年を迎えた。ホテルのメインバーであるバー「2000」からの感謝として、『山崎25年』『白州25年に続き、希少価値の高いジャパニーズウイスキー『響17年』を数量限