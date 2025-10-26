お笑いコンビ「ウエストランド」の井口浩之が２６日放送のＮＨＫ「有吉のお金発見突撃！カネオくん」に出演。番組ＭＣの有吉弘行にクレームを入れた。番組にちなんで「最近買ったものは？」というトークテーマに井口は「ベッドを買い替えた」と返答。「というのも、普通に寝てたらガンっ！てベッドが割れて。こんなちっちゃいやつで割れるベッドって何だよ！って話じゃないですか」と自身の身長が低いことをネタに笑いを誘っ