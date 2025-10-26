前橋競輪Ｇ?「第３４回𥶡仁親王牌・世界選手権記念トーナメント」は２６日、最終日の１２Ｒで決勝戦が行われ、単騎の嘉永泰斗（２７＝熊本）がＧ?初優出Ｖを達成。賞金４３９０万円（副賞含む）を獲得するとともに、初のグランプリ出場権を手にした。嘉永の師匠・倉岡慎太郎（５７＝熊本）が、九州に６年ぶりのＧ?タイトルをもたらした愛弟子の快挙にコメントを寄せた。愛弟子のＧ?初制覇に師匠の倉岡も驚きを隠せない