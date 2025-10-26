前橋競輪Ｇ?「第３４回𥶡仁親王牌・世界選手権記念トーナメント」は２６日、最終日の１２Ｒで決勝戦が行われ、単騎の嘉永泰斗（２７＝熊本）が最終２角から猛然とまくりを放ち、Ｇ?初優出Ｖを達成。賞金４３９０万円（副賞含む）を獲得するとともに、初のグランプリ出場権を手にした。九州の若きエースが?一発回答?で決めてみせた。デビュー８年目にして初のＧ?ファイナルへ勝ち上がると、巧妙な単騎戦がズバリ。疾風怒