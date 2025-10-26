【モデルプレス＝2025/10/26】スターダストプロモーションが実施している第4回「スター☆オーディション」の最終選考会が10月27日、都内にて開催され、応募総数12,458人から東京都出身の14歳・山中島世夏（やまなかじま・せな）さんと沖縄県出身の14歳・岩瀬夕由（いわせ・ゆうゆ）さんがグランプリに決定。グランプリの発表では、サプライズで女優の北川景子が登壇した。【写真】北川景子撮影？DAIGO＆娘の後ろ姿◆第4回「スター