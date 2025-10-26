スターコンテンダーロンドン英国・ロンドンで開催されている卓球の国際大会、WTTスターコンテンダーロンドンの女子シングルスで、中国選手は4強に残れなかった。日本選手と対戦した3人は全て0-3で敗れるなど不振で、中国メディアは警鐘を鳴らしている。現地25日の3回戦では、覃予萱が日本のカットマン橋本帆乃香に0-3で完敗を喫した。中国メディア「新浪財経」は、「この2人の対戦は4度目だが、覃予萱は4連敗となった上、こ