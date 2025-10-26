ボートレース江戸川の「第8回ういちの江戸川ナイスぅ〜っ！カップ」の2日目が、25日に行われた。初日12R・江戸川選抜を制した松田祐季（39＝福井）は、2日目7Rで豪快な大外捲りを決めて2連勝。続く11Rは5着に敗れ、連勝はストップしたものの「11Rはスタートも含めて自分のレースミス。結果ほどいいという感じがしなかった1、2走目に比べれば、展示は一番進んでいる感じがあった。もしかしたら回り過ぎだからスムーズだったのか