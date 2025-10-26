『ルルの亡霊屋敷』（田島生野/スクウェア・エニックス）第8回【全11回】【漫画】『ルルの亡霊屋敷』を第1回から読む敏腕不動産エージェントのダンは、母の治療費を稼ぐため “仕事中毒”と呼ばれるほど身を粉にして働いていた。そんな彼が任されたのは、多額の特別手当が貰える「旧ミッドナイト邸」の売却。その豪邸は、歴史のある素晴らしいお屋敷なのだが、亡霊蠢くいわくつきの物件だった！ 間取り図にない納棺堂の棺には、100