ラブホテル密会騒動が明るみに出た小川晶前橋市長（42）が24日の定例記者会見で「信頼回復に専念する」として、続投の意向を改めて表明した。小川市長は17日にも、給与50%カットを表明したうえで続投するとしていた。【画像を見る】「カメラ目線でピース」続投表明した“ラブホ密会”前橋・小川晶市長を見る「公約を一日でも早く果たしてほしいという市民の言葉をいただき、ここで退くのではなく、掲げた公約を実現することが私