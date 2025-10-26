読書の秋！今回は日本一本が集まる図書館、国立国会図書館にいってきました！中はすごく広々としているんですが、よく見ると本棚がないんです！どういうことですか？実は、多くは書庫で保管されているんです。法律によって、本はもちろんCDやDVD、新聞など、日本のほとんどの出版物が集められ、しっかりと管理されているんです。そしてこちらの新館には、なんと地下8階までの書庫があるんです。地下8階ですか！今回は一般の方は入