広島の坂倉将吾捕手が２６日、マツダスタジアムで行われている秋季練習に合流した。シーズン終了後は３月上旬に骨折していた右手中指の完治を目指してリハビリ組で調整していた。この日はシート打撃にも参加して快音を響かせ、「取り組んでいることがあるので、それをやってどうかという感じだけでした」と語った。１１月１日から日南・天福球場で行われる秋季キャンプにも自身３年ぶりに参加する予定。「しっかりやれること