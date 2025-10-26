北川景子（39）横浜流星（29）山〓賢人（31）らが所属する大手芸能事務所スターダストプロモーションが26日、都内で「第4回スター☆オーディション」の最終選考会を行い、グランプリに山中島世夏（せな）さん（14）と岩瀬夕由（ゆうゆ）さん（14）が輝いた。新たなスターの原石発掘のため、同事務所創立40周年を迎えた19年から開催。今年は応募総数1万2458人で、2人には賞金50万円と腕時計などの副賞が贈られた。◇