新潟市中央区で26日朝、住宅2棟を焼く火事がありました。ケガ人はいませんでした。火事があったのは新潟市中央区女池上山の住宅です。26日午前7時頃、「2階のストーブが燃えている」と通報がありました。消防車10台がかけつけ、約4時間後に火は消し止められました。この家には85歳の母親と56歳の息子が暮らしていましたがケガはありませんでした。＜近所の人は＞「窓から炎と煙が立ち上がっていて、まさに隣の家に燃え広がろ