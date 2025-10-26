去就の決定は先延ばしとも伝えられているが…(C)Getty Images今回も中段グリッドから上位進出を目指す。レッドブルの角田裕毅は現地時間10月25日に行われたF1第20戦メキシコGP公式予選で1分16秒816と、11番手のタイムをマーク。トップ10にわずかに届かずQ2敗退となった。Q2で10番手だったレーシングブルズのアイザック・ハジャーと0.012差でQ3進出を逃す結果となり、その悔しさを決勝での走りにぶつけ巻き返しを目指す。【動画