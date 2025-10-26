愛媛FCのJ3降格が26日に決定した。愛媛は2025明治安田J2リーグ第33節終了時点で勝ち点「20」の最下位に低迷。残留圏内の17位ロアッソ熊本とは勝ち点差「15」が開いており、残り5試合で全勝が求められる厳しい状況に置かれていた。第34節は26日に開催され、17位の熊本は大分トリニータに敗戦したことで、愛媛に残留への望みが一時つながった。勝利が絶対条件となるなか、愛媛はホームでジュビロ磐田と対戦。前半に先制を許し