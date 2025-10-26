札幌の丘珠空港と名古屋の中部国際空港を結ぶ定期運航が、きょうから始まりました。「どうぞ！」きょうから運航が始まったのは、トキエアの丘珠ー名古屋・中部国際空港線です。午後3時45分の運航開始に先立ち、セレモニーが実施されました。トキエア和田直希代表取締役社長「就航地内でたくさんの便を飛ばすことでそれぞれの地域が盛り上がっていけばと思う」丘珠空港と名古屋を結ぶ便は所要時間がおよそ2時間半で、毎