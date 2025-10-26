26日、新潟市中央区で住宅を焼く火事がありました。けが人はいません。 火事があったのは新潟市中央区女池上山4丁目の住宅です。 警察と消防によりますと午前7時前、近隣から「2階のストーブが燃えている」と119番通報がありました。 火は約3時間半後の午前10時40分に消し止められました。 火元の住宅には母親と息子が2人で暮らしていて、いずれも逃げたため、けが人はいません。