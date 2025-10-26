午後5時ごろ道南の上ノ国町で街路樹のヒメリンゴの木にのぼり実を食べるクマが目撃されました。クマが目撃されたのは上ノ国町勝山の国道です。午後5時ごろ、歩道に植えてあるヒメリンゴの木にのぼり、実を食べるクマが複数人に目撃されました。警察によりますと、この場所ではヒメリンゴの実を目当てに出没を繰り返すクマが数日前から目撃されているということです。警察などが注意を呼び掛けています。