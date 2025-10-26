自民党県連は26日、来年の県知事選挙で、新人で元副知事の平田 研氏を推薦する方針を決定しました。 来年の県知事選挙には、元副知事で新人の平田 研氏と現職の大石 賢吾氏の2人が立候補を表明してます。 26日に開かれた自民党県連の選挙対策委員会では、2人から出されていた推薦願への対応を協議しました。 県連は前回、大石氏を推薦しましたが、大石氏の政治資金疑惑を問題視する声や両者を推す意見が浮上し、多数決の結果、