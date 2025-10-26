大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」が２６日、鳥取砂丘（鳥取市）で行われたハロウィーンの仮装パレード（鳥取県など主催）に登場した。閉幕後も人気は高く、「万博ロス」のファンらが詰めかけた。ミャクミャクは万博で鳥取県主催のイベントに登場し、盛り上げに一役買った。県は感謝の気持ちを込め、日本国際博覧会協会にパレードへの参加を依頼。協会が快諾した。ミャクミャクの参加を発表した県の１７日の