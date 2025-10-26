約440万円の豪華SUV！トヨタと中国広州汽車の合弁会社「広汽トヨタ」は2025年9月23日、現地で生産しているSUV「ハイランダー」の新たな2026年モデルをイベントで発表しました。約440万円でこの高級感はスゴイ！初代ハイランダーは、日本で2000年に発売された「クルーガー」の北米仕様としてデビューしました。グローバルセダン「カムリ」由来のモノコック構造により、乗用車感覚と広い室内空間を実現し、幅広いユーザーから支