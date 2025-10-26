◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第２戦ソフトバンク―阪神（２６日・みずほＰａｙＰａｙ）ソフトバンクは、山川穂高内野手のバットで勝ち越しに成功した。１点ビハインドで迎えた初回、栗原の適時打で同点に追い付いた直後の２死一、二塁から右中間フェンス直撃の２点二塁打を放った。「打ったのは真っ直ぐ。しっかりと打つべきボールに対してスイングを仕掛けることができ、仕留めることができました。まず、いい流れにもって