◆ゼット杯第５５回日本少年野球関西秋季大会▽中学生の部・準決勝南都ボーイズ（奈良県支部）２―１和歌山御坊ボーイズ（和歌山県支部）（１０月２６日・御坊市民球場）大会第４日は中学生の部、準決勝が行われ、初優勝を狙う南都が、和歌山御坊に競り勝ち、決勝進出を決めた。スコア０―０の５回に先頭の青山が中前打で出塁すると、次打者・宮本の中前打を相手選手が後逸。その間に進塁して無死二、三塁とチャンス