◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第２戦ソフトバンク―阪神（２６日・みずほＰａｙＰａｙ）ソフトバンク・栗原陵矢内野手が反撃の一打を放った。１点を先制された初回２死一、二塁の好機でデュプランティエのナックルカーブを右前に運ぶ同点打を放った。「先制を許しましたが、このチャンスを生かしてすぐに追いつこうという思いだけでした。流れをこっちに持ってくるタイムリーになったと思いますし、いい形で山川さんにつない