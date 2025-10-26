１９日放送のＢＳ朝日の討論番組「激論！クロスファイア」（日曜・午後６時）分で不適切発言をしたとして、同番組が打ち切りとなった田原総一朗氏が２６日、自身のＸ（旧ツイッター）に動画を投稿。発言について謝罪した。田原氏はグレーのスーツ姿で「先週放送の『激論！クロスファイア』で不適切な発言をしたことを謝罪いたします。高市総理、そして視聴者の皆様、関係者の皆様、本当に申し訳ありませんでした」と話し、頭を