本作品は、ママリユーザーさんの体験談から再編成した作品です。ストーリーのメインである朝は、とある日、自身の子どもを虐待していると通報を受けてしまいます。警察と一緒に調査に来ていた児童相談所の人が郷田さんの家に入っていくところを目撃してしまった朝。後日、郷田さんから返ってくる言葉と語られる真実は、そうあってほしくなかった内容で…。『ご近所さんに虐待通告されました』第4話をご覧