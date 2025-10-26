◇プロ野球 日本シリーズ第2戦 ソフトバンク-阪神(26日、みずほPayPayドーム)ソフトバンクは先制された直後の1回ウラ、すぐさま逆転に成功しました。前日25日の初戦は、先制するも1点差の逆転負けを喫したソフトバンク。2戦目は阪神先発・デュプランティエ投手と対戦します。先頭の柳田悠岐選手は4球目、低めの変化球を泳ぎながらもうまくとらえてヒットで出塁。続く周東佑京選手もストレートをライト方向へはじき返し、無死1、2塁