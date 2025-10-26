フジテレビ系「なりゆき街道旅」が２６日に放送された。ハナコ・岡部大、中山秀征、ロッチ・コカドケンタロウが高知県の街を散策した。道中、岡部は今年、デビュー４０周年を迎えた中山に「改めてですけど、今年で４０周年。すごいですね…」と感心。中山は「１９８５年デビューで１７歳です」と述懐し「俺、歌で入ったのよ？元々は第２の吉川晃司募集だったの」と振り返った。つづけて「歌のテープを送ったわけ。（オー