リカーブ女子で優勝した朝久野奈波＝夢の島公園アーチェリー場アーチェリーの全日本選手権は26日、東京夢の島公園アーチェリー場でリカーブが行われ、女子は9月の世界選手権代表で朝久野奈波（日本建設）、男子は関口滉都（日体大）が、ともに初優勝を果たした。決勝で、朝久野は大井梨世（東京・足立新田高）に6―0で快勝し、関口は長谷川廉（愛媛県競技力向上対策本部）を6―4で破った。3位は女子が園田稚（デンソーソリュ