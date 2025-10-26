窃盗事件が起きたルーブル美術館を見に来た人々＝25日、パリ（AP＝共同）【パリ共同】パリのルーブル美術館から被害総額8800万ユーロ（約156億円）相当の歴史的な宝飾品が盗まれた事件で、フランスメディアは26日、情報筋などの話として、男2人が25日夜に拘束されたと伝えた。捜査当局は、犯人は4人組だとしている。パリジャン紙などによると、2人のうち1人はパリ近郊のシャルル・ドゴール空港で国外行きの便に搭乗しようとし