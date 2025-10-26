【明治安田J1リーグ】アビスパ福岡 1ー0 湘南ベルマーレ（10月26日／ベスト電器スタジアム）【映像】福岡FWが号泣の湘南選手を次々に抱きしめた一部始終アビスパ福岡のFWウェリントンが試合終了直後、J2リーグ降格決定にショックを受ける湘南ベルマーレの選手たちに歩み寄って励ました。古巣への心温まる行動にファンが涙している。10月26日のJ1リーグ第35節で福岡と湘南が対戦。1ー0で勝利した福岡のJ1残留が決まり、敗れた湘