アメリカと中国はマレーシアで貿易をめぐる閣僚協議を開き、トランプ大統領と習近平国家主席の首脳会談に向けた調整を進めました。ベッセント財務長官「（米中の）首脳同士が話し合うための枠組み作りはとてもうまくいった」マレーシアで開かれた閣僚協議は、アメリカからはベッセント財務長官らが、中国からは何立峰副首相らが出席し、25日と26日の2日間、行われました。ベッセント財務長官は終了後、「首脳同士が話し合うための