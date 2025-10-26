検査や治療への理解を深め最新の医療情報を紹介するイベントが群馬県高崎市の医療機関で開かれました。 このイベントは病気の早期発見や検査の大切さを地域の人たちに広く知ってもらおうと高崎市の黒沢病院などを運営する医療法人が毎年開いているものです。３０回目の今年は病気や治療について専門医師の基調講演や手術で使う医療機器の体験コーナーなどが設けられました。 くも膜下出血の治療法を紹介するコӦ