防災について楽しく学べるイベントが群馬県高崎市のショッピングモールで開かれました。 このイベントは地域の人たちに防災やインフラについて楽しく学んでもらおうとイオンモール高崎が毎年開いているものです。駐車場に設けられた特設会場には県警機動隊のレスキュー車や消防局の水陸両用車など災害時に活躍する緊急車両が並びました。 会場でひときわ人だかりがみられたのは自衛隊による豚汁の炊き出しです