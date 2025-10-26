GTVニュース 春の高校バレー群馬県予選は２６日に男女の準決勝が行われ、決勝の対戦カードが決まりました。 男子の準決勝は、高崎が第１シードの高崎工業を下したほか、桐生商業がフルセットの末、前橋商業に競り勝ちました。また、女子の準決勝は第１シードの高崎女子が健大高崎に、高崎商科大附属が西邑楽に勝ちそれぞれ決勝に駒を進めました。 男女の決勝は１１月１日に行われ、群馬テレ