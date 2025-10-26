GTVニュース ２６日正午ごろ栃木県北部を震源とする最大震度４の地震がありました。 気象庁によりますと、震源の深さは、約１０キロで地震の規模を示すマグニチュードは４．７と推定されます。群馬県内の最大震度は３で、前橋市・桐生市・沼田市・館林市渋川市・邑楽町で観測しました。この地震による津波の心配はありませんでした。