本格的な室内オーケストラを寺で聞くコンサートが群馬県みどり市で行われました。 このコンサートは本格的なクラシック音楽を寺で楽しんでもらおうと、「あるて室内管弦楽団」が２０年以上前から毎年開いているものです。 会場となった長昌寺の住職・林祐秀さんは、管弦楽団の創立メンバーで、２６日は指揮を担当しました。演奏したのはバッハやハイドン、モーツァルトの協奏曲で全国で活躍する楽