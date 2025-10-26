ＳＶリーグ女子の群馬グリーンウイングスは２６日に、ホームでＰＦＵブルーキャッツ石川かほくと対戦しました。 ２５日にホーム戦初勝利を飾ったグリーンウイングス。２６日のＧＡＭＥ２、第１セットを落としたグリーンウイングスは第２セット、仁井田を中心に得点を重ね２５対２２で第２セットを奪い、セットカウントを１対１とします。 その後、一進一退の攻防が続き、迎えた最終セ