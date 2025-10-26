全九州大学野球選手権（西日本新聞社など後援）は26日、福岡市の今津運動公園野球場などで準々決勝の4試合が行われ、日経大（福岡六大学3位）、日本文理大（九州地区大学1位）、鹿屋体大（南部九州大学1位）が28日の準決勝（みずほペイペイドーム）に進んだ。◆神宮の切符は1枚！第32回全九州大学野球選手権大会の結果&日程九共大（福岡六大学1位）と北九大（九州六大学2位）の試合は7―7で9回日没引き分けとなった。27